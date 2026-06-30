В "Домодедово" и "Жуковском" ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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