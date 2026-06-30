В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Согласно NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодар. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Согласно NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09.00 до 23.00 мск.
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