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Экс-дипломат прокомментировал солнцезащитные очки Макрона - РИА Новости, 30.06.2026
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16:24 30.06.2026
Экс-дипломат прокомментировал солнцезащитные очки Макрона

Экс-помощник главы МИД Египта Ахмад: очки Макрона выходят за рамки протокола

© REUTERS / Alice SaccoПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alice Sacco
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший высокопоставленный египетский дипломат сообщил, что ношение президентом Франции Эммануэлем Макроном солнечных очков во время официальных встреч выходит за рамки протокола и требует веской причины.
  • Макрон появился на встрече с султаном Омана в Елисейском дворце в темных очках, что не соответствует правилам официального протокола.
  • Президент Франции ранее уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе и объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона во время официальных саммитов выходят за рамки протокола, для их ношения нужна веская причина, о которой принимающая сторона должна проинформировать гостей, сообщил РИА Новости бывший высокопоставленный египетский дипломат, экс-помощник главы МИД Египта Раха Ахмад.
Ранее Макрон вновь появился на официальном мероприятии в темных очках - французский лидер надел их на встречу с султаном Омана Хесамом бен Тариком Аль Саидом в Елисейском дворце и не снимал даже в помещении.
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"Макрон не носит медицинские очки, его редко можно заметить в солнцезащитных очках, поэтому для ношения очков на встрече с султаном Омана должна быть очень веская причина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тот факт, что глава государства принимает лидера другой страны в солнцезащитных очках, не соответствует правилам официального протокола, поэтому визитеров должны были заранее предупредить о таких обстоятельствах. "Ношение солнцезащитных очков при встрече лидера иностранного государства не соответствует протоколу, но если для этого есть определенная причина, то об этом необходимо уведомить гостей", - сказал собеседник агентства.
Президент Франции ранее уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Свою речь на форуме французский лидер произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера сообщало, что Макрон был вынужден носить темные очки на встрече с султаном Омана из-за "проблемы с глазом".
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Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя очередное появление Макрона в очках, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае 2025 года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
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В миреФранцияОманЕгипетЭммануэль МакронФлориан ФилиппоПатриот
 
 
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