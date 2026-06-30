Экс-дипломат прокомментировал солнцезащитные очки Макрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший высокопоставленный египетский дипломат сообщил, что ношение президентом Франции Эммануэлем Макроном солнечных очков во время официальных встреч выходит за рамки протокола и требует веской причины.
- Макрон появился на встрече с султаном Омана в Елисейском дворце в темных очках, что не соответствует правилам официального протокола.
- Президент Франции ранее уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе и объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона во время официальных саммитов выходят за рамки протокола, для их ношения нужна веская причина, о которой принимающая сторона должна проинформировать гостей, сообщил РИА Новости бывший высокопоставленный египетский дипломат, экс-помощник главы МИД Египта Раха Ахмад.
В Кремле оценили слова Макрона о роли США на Украине
26 июня, 13:03
"Макрон не носит медицинские очки, его редко можно заметить в солнцезащитных очках, поэтому для ношения очков на встрече с султаном Омана должна быть очень веская причина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тот факт, что глава государства принимает лидера другой страны в солнцезащитных очках, не соответствует правилам официального протокола, поэтому визитеров должны были заранее предупредить о таких обстоятельствах. "Ношение солнцезащитных очков при встрече лидера иностранного государства не соответствует протоколу, но если для этого есть определенная причина, то об этом необходимо уведомить гостей", - сказал собеседник агентства.
Президент Франции ранее уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Свою речь на форуме французский лидер произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера сообщало, что Макрон был вынужден носить темные очки на встрече с султаном Омана из-за "проблемы с глазом".
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя очередное появление Макрона в очках, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае 2025 года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Макрон признался, что регулярно пользуется нейросетями
18 июня, 22:33