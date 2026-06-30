Экс-дипломат прокомментировал солнцезащитные очки Макрона

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший высокопоставленный египетский дипломат сообщил, что ношение президентом Франции Эммануэлем Макроном солнечных очков во время официальных встреч выходит за рамки протокола и требует веской причины.

Макрон появился на встрече с султаном Омана в Елисейском дворце в темных очках, что не соответствует правилам официального протокола.

Президент Франции ранее уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе и объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

КАИР, 30 июн - РИА Новости. Солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона во время официальных саммитов выходят за рамки протокола, для их ношения нужна веская причина, о которой принимающая сторона должна проинформировать гостей, сообщил РИА Новости бывший высокопоставленный египетский дипломат, экс-помощник главы МИД Египта Раха Ахмад.

Ранее Макрон вновь появился на официальном мероприятии в темных очках - французский лидер надел их на встречу с султаном Омана Хесамом бен Тариком Аль Саидом в Елисейском дворце и не снимал даже в помещении.

"Макрон не носит медицинские очки, его редко можно заметить в солнцезащитных очках, поэтому для ношения очков на встрече с султаном Омана должна быть очень веская причина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тот факт, что глава государства принимает лидера другой страны в солнцезащитных очках, не соответствует правилам официального протокола, поэтому визитеров должны были заранее предупредить о таких обстоятельствах. "Ношение солнцезащитных очков при встрече лидера иностранного государства не соответствует протоколу, но если для этого есть определенная причина, то об этом необходимо уведомить гостей", - сказал собеседник агентства.

Президент Франции ранее уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Свою речь на форуме французский лидер произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера сообщало, что Макрон был вынужден носить темные очки на встрече с султаном Омана из-за "проблемы с глазом".

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя очередное появление Макрона в очках, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.