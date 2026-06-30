Президент Ирана назвал условие Тегераном обязательств по соглашению с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран выполнит свои обязательства по соглашению с США, если Вашингтон выполнит свои.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта.
- В течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы и урегулируют его отдельным соглашением.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран выполнит свои обязательства по соглашению с США, если Вашингтон выполнит свои.
"Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам заключается в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно", - приводит слова Пезешкиана телеканал Press TV.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.