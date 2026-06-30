Краткий пересказ от РИА ИИ Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность NIS под санкциями еще на 30 дней — до 31 июля.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США также продлило срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" в NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.

БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина продление лицензии на операционную деятельность на 30 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

NIS 26 июня запросила у Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новую особую лицензию на операционную деятельность, которая истекает 1 июля.

"Мы оповещены OFAC, что операционная лицензия для продолжения деятельности компании NIS продлена еще на 30 дней - до 31 июля", - написала Джедович-Ханданович в Instagram*.

Министр горного дела и энергетики Сербии подтвердила ранее, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 1 июля.

Ранее Джедович-Ханданович сообщила, что NIS обеспечила рекордные резервы нефти в объеме около 350 тысяч тонн.

Хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода JANAF сообщила 17 июня об очередном продлении лицензии на поставку сырья NIS в связи с продлением минфином США сроков переговоров и операционной деятельности компании.

Власти Сербии подписали ранее с венгерской нефтегазовой компанией MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США. Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.