СМИ: НАТО не смогла согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе подготовки к саммиту в Турции страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год из-за сопротивления Италии.

США заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы.

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год, против этого выступила Италия, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили, в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.

"По-прежнему существует сопротивление второй части обязательства, конкретизирующей стабильность помощи (Киеву - ред.) Там (в проекте декларации - ред.) должно было быть указано, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства "сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень" помощи", - говорится в публикации.

Уточняется, что страны НАТО согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году, однако из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год.

По данным издания, против фиксации обязательства выступила Италия.

США, в свою очередь, заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. По информации FAZ, в итоге в проекте осталась лишь лаконичная фраза: "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".

Следующий раунд переговоров представителей стран НАТО про проекту декларации намечен на четверг.