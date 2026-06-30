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СМИ: НАТО не смогла согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву - РИА Новости, 30.06.2026
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21:33 30.06.2026
СМИ: НАТО не смогла согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву

FAZ: НАТО не смогла согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе подготовки к саммиту в Турции страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год из-за сопротивления Италии.
  • США заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы.
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год, против этого выступила Италия, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили, в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.
"По-прежнему существует сопротивление второй части обязательства, конкретизирующей стабильность помощи (Киеву - ред.) Там (в проекте декларации - ред.) должно было быть указано, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства "сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень" помощи", - говорится в публикации.
Уточняется, что страны НАТО согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году, однако из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год.
По данным издания, против фиксации обязательства выступила Италия.
США, в свою очередь, заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. По информации FAZ, в итоге в проекте осталась лишь лаконичная фраза: "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".
Следующий раунд переговоров представителей стран НАТО про проекту декларации намечен на четверг.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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