В НАСА заявили, что пока не готовы к пилотируемой миссии на Луну

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан заявил, что США не обладают достаточной информацией для отправки пилотируемой миссии на Луну и строительства базы.

НАСА планирует провести разведку ресурсов и изучение условий на Луне, а также испытать технологии для создания постоянной инфраструктуры.

Высадка на Луну, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках миссии Artemis III, перенесена на 2028 год.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США не обладают достаточной информацией, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну и приступить к возведению там базы, заявил глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан.

"Мы знаем о Луне многое, что-то о южном полюсе, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы отправлять туда людей и строить лунную базу", - сказал Гарсиа-Галан на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что по этой причине критическое значение имеют размещение на поверхности спутника различного оборудования, разведка ресурсов и изучение условий.

По словам Гарсии-Галана, на следующем этапе освоения Луны НАСА опробует различные площадки на земном спутнике, чтобы обеспечить успех будущих высадок. Получение достоверных данных он назвал одной из задач будущей подготовки.

Глава программы добавил, что НАСА перед строительством лунной базы должна испытать технологии, которые позволят создать постоянную инфраструктуру и обеспечить длительное присутствие на спутнике.

Со своей стороны глава агентства Джаред Айзекман заявил, что структура планирует множество небольших беспилотных миссий, чтобы подготовиться к высадке в опасных районах Луны, которую он назвал "невероятно сложной задачей".

"Высадка на южном полюсе и работа в зонах, где царит вечная тень - задача сложнейшая", - подчеркнул он.

Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках миссии Artemis III, была перенесена на 2028 год (миссия Artemis IV). До этого на Луну планируются регулярные беспилотные полеты в 2027 году. К 2029 году НАСА рассчитывает обеспечить возможности надежного доступа на поверхность спутника и экспериментов там, затем планируется установить первичные возможности работы лунной базы, а с 2032 года добиться присутствия там экипажей.