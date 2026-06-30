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Таможенники рассказали о ситуации с очередями на КПП в Нарве - РИА Новости, 30.06.2026
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16:25 30.06.2026
Таможенники рассказали о ситуации с очередями на КПП в Нарве

СЗТУ: желающие попасть в РФ со стороны Нарвы могут прождать более суток

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пункте пропуска Нарва на эстонской стороне в отдельные часы в очереди стоят порядка 350 человек, ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых — более чем на сутки.
  • Скопление людей связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, при этом перед российским пунктом пропуска очередей нет.
  • С 22 по 29 июня 2026 года через МАПП Ивангород в Россию проследовало порядка 4700 граждан, в Эстонию — около 6500, что меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ситуация с очередями из желающих попасть в Россию со стороны пункта пропуска в эстонском городе Нарва остается напряженной, в отдельные часы в очереди стоят порядка 350 человек, ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых - более чем на сутки, сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).
"Ситуация с очередями на эстонской стороне в сопредельном с российским МАПП Ивангород пограничном пункте пропуска Нарва остается напряженной. По словам очевидцев, очереди из желающих попасть в Россию в отдельные часы достигают порядка 350 человек. Ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых - более чем на сутки. Порядка 300 путешественников вынуждены были сегодня искать ночлег, так как они не успели пройти контроль до закрытия погранпункта", - говорится в сообщении.
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СЗТУ отмечает, что скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. С 15 июня пограничный пункт в Нарве работает по сокращенному графику. При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет. Таможенный пост МАПП Ивангород работает в штатном режиме.
По данным ведомства, с 22 по 29 июня 2026 года через МАПП Ивангород в Россию проследовало порядка 4700 граждан, в Эстонию – около 6500. За аналогичный период прошлого года пропускная способность была значительно выше: более 7000 и 8500 соответственно. В прошедшие выходные и понедельник в среднем в сутки эстонская сторона пропускала на выход порядка 500 человек.
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