Таможенники рассказали о ситуации с очередями на КПП в Нарве

Краткий пересказ от РИА ИИ В пункте пропуска Нарва на эстонской стороне в отдельные часы в очереди стоят порядка 350 человек, ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых — более чем на сутки.

Скопление людей связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, при этом перед российским пунктом пропуска очередей нет.

С 22 по 29 июня 2026 года через МАПП Ивангород в Россию проследовало порядка 4700 граждан, в Эстонию — около 6500, что меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ситуация с очередями из желающих попасть в Россию со стороны пункта пропуска в эстонском городе Нарва остается напряженной, в отдельные часы в очереди стоят порядка 350 человек, ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых - более чем на сутки, сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

"Ситуация с очередями на эстонской стороне в сопредельном с российским МАПП Ивангород пограничном пункте пропуска Нарва остается напряженной. По словам очевидцев, очереди из желающих попасть в Россию в отдельные часы достигают порядка 350 человек. Ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых - более чем на сутки. Порядка 300 путешественников вынуждены были сегодня искать ночлег, так как они не успели пройти контроль до закрытия погранпункта", - говорится в сообщении.

СЗТУ отмечает, что скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. С 15 июня пограничный пункт в Нарве работает по сокращенному графику. При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет. Таможенный пост МАПП Ивангород работает в штатном режиме.