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В Москве оштрафовали производителя косметики за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 30.06.2026
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18:56 30.06.2026
В Москве оштрафовали производителя косметики за пропаганду ЛГБТ*

«НоуЛаб» оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд Москвы оштрафовал производителя косметики ООО "НоуЛаб" на 2,5 миллиона рублей.
  • Компания признана виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей производителя косметики ООО "НоуЛаб" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, сообщили РИА Новости в суде.
В отношении компании был составлен протокол по статье о пропаганде ЛГБТ* с помощью интернета и (или) СМИ.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 30 июня 2026 года ООО "НуоЛаб" признано виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
На официальном сайте компания позиционирует себя как производитель CHA U KAO - креативного бренда косметики для свободных экспериментаторов.

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