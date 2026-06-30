В Москве оштрафовали производителя косметики за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей производителя косметики ООО "НоуЛаб" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, сообщили РИА Новости в суде.

В отношении компании был составлен протокол по статье о пропаганде ЛГБТ* с помощью интернета и (или) СМИ.