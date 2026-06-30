В Москве из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях из-за жары в Москве.
- Воду можно будет получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов с 14:00 до 17:00 по будням до конца рабочей недели.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) из-за жары в Москве до конца рабочей недели будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях, сообщила компания.
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"Наступил самый жаркий летний месяц, а значит, самое время для раздачи воды. До конца рабочей недели по будням, пока стоит жара, будем бесплатно предлагать воду с 14.00 до 17.00 на вокзалах", - говорится в сообщении.
Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.
Также воду будут раздавать на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов
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"Наши сотрудники будут ждать вас у брендированных стоек. Не забывайте носить головные уборы, пить побольше воды и меньше гулять под ярким солнцем", - добавляется в сообщении.