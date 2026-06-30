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В Москве из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях - РИА Новости, 30.06.2026
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13:53 30.06.2026
В Москве из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях

ЦППК из-за жары бесплатно будет раздавать воду на вокзалах и станциях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях из-за жары в Москве.
  • Воду можно будет получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов с 14:00 до 17:00 по будням до конца рабочей недели.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) из-за жары в Москве до конца рабочей недели будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях, сообщила компания.
«
"Наступил самый жаркий летний месяц, а значит, самое время для раздачи воды. До конца рабочей недели по будням, пока стоит жара, будем бесплатно предлагать воду с 14.00 до 17.00 на вокзалах", - говорится в сообщении.
Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.
Также воду будут раздавать на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов
«
"Наши сотрудники будут ждать вас у брендированных стоек. Не забывайте носить головные уборы, пить побольше воды и меньше гулять под ярким солнцем", - добавляется в сообщении.
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ОбществоМоскваЦентральная пригородная пассажирская компанияЯрославский вокзал
 
 
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