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В Москве врачи извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка - РИА Новости, 30.06.2026
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13:52 30.06.2026 (обновлено: 19:40 30.06.2026)
В Москве врачи извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка

Московские врачи извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в операционной
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Морозовской больницы в Москве извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка.
  • После удаления магнитов врачи провели осмотр и обследования, чтобы исключить повреждение тканей и убедиться, что магниты не были проглочены.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы в Москве извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Врачи Морозовской больницы достали 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка. В больницу доставили мальчика с магнитными кубиками в обеих ноздрях. Игрушки соединились в плотные цепочки и вызывали сильную боль в носовой полости", — говорится в канале департамента на платформе "Макс".
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Отмечается, что магниты лежали неглубоко в носу, поэтому врачи смогли извлечь их с помощью специальной петли.
"После удаления магнитов врачи дополнительно осмотрели нос, глотку и гортань с помощью эндоскопа, чтобы исключить повреждение тканей. Затем они сделали рентген грудной клетки и живота, чтобы убедиться, что магниты не были проглочены. Никаких осложнений обнаружено не было", — уточнили в депздраве.
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