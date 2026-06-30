В Москве врачи извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка

"После удаления магнитов врачи дополнительно осмотрели нос, глотку и гортань с помощью эндоскопа, чтобы исключить повреждение тканей. Затем они сделали рентген грудной клетки и живота, чтобы убедиться, что магниты не были проглочены. Никаких осложнений обнаружено не было", — уточнили в депздраве.