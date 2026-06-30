В Москве врачи извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи Морозовской больницы в Москве извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка.
- После удаления магнитов врачи провели осмотр и обследования, чтобы исключить повреждение тканей и убедиться, что магниты не были проглочены.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Врачи Морозовской больницы в Москве извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Врачи Морозовской больницы достали 16 магнитов из носа десятилетнего ребенка. В больницу доставили мальчика с магнитными кубиками в обеих ноздрях. Игрушки соединились в плотные цепочки и вызывали сильную боль в носовой полости", — говорится в канале департамента на платформе "Макс".
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Отмечается, что магниты лежали неглубоко в носу, поэтому врачи смогли извлечь их с помощью специальной петли.
"После удаления магнитов врачи дополнительно осмотрели нос, глотку и гортань с помощью эндоскопа, чтобы исключить повреждение тканей. Затем они сделали рентген грудной клетки и живота, чтобы убедиться, что магниты не были проглочены. Никаких осложнений обнаружено не было", — уточнили в депздраве.