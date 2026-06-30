В Москве в ДТП с двумя автомобилями и грузовиком пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 59-м километре внешней стороны МКАД автомобиль «Фиат» въехал в стоящий грузовик «Тонар», а затем столкнулся с еще одним автомобилем.
- В результате аварии пострадали водитель и два пассажира «Фиата».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Fiat въехал в стоящий грузовик, после чего столкнулся с еще одним автомобилем на западе Москвы, пострадали водитель и два пассажира иномарки, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля "Фиат" совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль "Тонар" с последующим столкновением еще с одним автомобилем", - говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали водитель и два пассажира Fiat.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение затруднено.