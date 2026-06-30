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Москвичам рассказали о погоде на вторник - РИА Новости, 30.06.2026
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07:56 30.06.2026
Москвичам рассказали о погоде на вторник

Леус: температура в Москве во вторник поднимется до +28, осадков не ожидается

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве
Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник ожидается температура воздуха от +26 до +28 градусов.
  • Осадков не ожидается, ветер будет северо-западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться под влиянием гребня антициклона с запада. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных направлений, скорость его от 2 до 7 метров в секунду", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
"При этом температура воздуха ожидается в столице на 3-4 градуса выше климатической нормы. В середине дня воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов", - подчеркнул Леус.
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ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
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