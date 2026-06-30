Москвичам рассказали о погоде на вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве во вторник ожидается температура воздуха от +26 до +28 градусов.
- Осадков не ожидается, ветер будет северо-западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться под влиянием гребня антициклона с запада. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных направлений, скорость его от 2 до 7 метров в секунду", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
"При этом температура воздуха ожидается в столице на 3-4 градуса выше климатической нормы. В середине дня воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов", - подчеркнул Леус.