Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве. Архивное фото

Горожане отдыхают в жаркую погоду в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве

Москвичам рассказали о погоде на вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве во вторник ожидается температура воздуха от +26 до +28 градусов.

Осадков не ожидается, ветер будет северо-западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться под влиянием гребня антициклона с запада. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных направлений, скорость его от 2 до 7 метров в секунду", - рассказал Леус.

Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.