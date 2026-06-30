В ОКБ раскрыли кредитный рейтинг москвичей

Краткий пересказ от РИА ИИ Самые высокие кредитные рейтинги в Москве зафиксированы у жителей района Нагатинский Затон (825 баллов), ЖК «Скандинавия» в Коммунарке (820 баллов) и ЖК «Переделкино Ближнее» во Внуково (815 баллов).

Кредитный рейтинг жителей Центрального административного округа варьируется от 751 до 779 баллов, а средний рейтинг по округам Москвы колеблется от 742 до 776 баллов.

Высокие кредитные рейтинги наблюдаются в престижных районах с современными новостройками, а низкие — в районах со старым и относительно недорогим жилым фондом.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самые надежные заемщики Москвы проживают в Нагатинском Затоне, ЖК "Скандинавия" в Коммунарке и ЖК "Переделкино Ближнее" во Внуково, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"Кредитный рейтинг жителей Москвы по районам варьируется от 825 до 707 баллов. Самый высокий зафиксирован у жителей района Нагатинский Затон – 825 баллов и у жителей двух районов Новомосковского административного округа : ЖК "Скандинавия" в Коммунарке – 820 баллов и ЖК "Переделкино Ближнее" во Внуково – 815 баллов", - рассказали аналитики.

Отмечается, что кредитный рейтинг, рассчитываемый на основе кредитной истории, – это прямое отражение финансовой надежности заемщика. Так, высокий рейтинг свидетельствует о положительном опыте погашения кредитов: чем больше займов было успешно и своевременно выплачено, тем выше доверие к заемщику как к ответственному и финансово грамотному гражданину.

Средний кредитный рейтинг жителей Центрального административного округа (ЦАО) составляет 765 баллов. Так, Арбат – 768 баллов, Басманный район – 775 баллов, Замоскворечье – 763 балла, Красносельский район – 762 балла, Мещанский район – 768 баллов, Пресненский район – 752 балла, Таганский район – 769 баллов, Тверской район – 768 баллов, Хамовники – 779 баллов и Якиманка – 751 балл.

При этом средний кредитный рейтинг жителей других административных округов распределяется следующим образом: Восточный – 756 баллов, Западный – 775 баллов, Зеленоградский – 742 балла, Новомосковский – 769 баллов, Северный – 768 баллов, Северо-Восточный – 765 баллов, Северо-Западный – 776 баллов, Троицкий – 765 баллов, Юго-Восточный – 757 баллов, Юго-Западный – 769 баллов и Южный – 766 баллов.

"Карта финансовой репутации москвичей наглядно демонстрирует связь между кредитным рейтингом и районом проживания. Самые низкие значения зафиксированы в районах со старым и относительно недорогим жилым фондом. Как правило, здесь живут заемщики с доходами ниже среднего, что делает их менее финансово устойчивыми и более закредитованными", - прокомментировал директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Напротив, по его словам, максимальные кредитные рейтинги наблюдаются в престижных районах: в центре, а также в новых кварталах с современными новостройками. "Покупка жилья здесь даже для преуспевающего москвича часто требует ипотеки, для получения которой необходимы хорошая кредитная история и высокий кредитный рейтинг", - добавил Филиппов.