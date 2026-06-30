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Врач перечислил правила безопасности на море для родителей младенцев - РИА Новости, 30.06.2026
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03:10 30.06.2026
Врач перечислил правила безопасности на море для родителей младенцев

Врач Булатов: родители должны держать малышей на море в поле своего зрения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов рассказал, что родители должны держать малышей на море в поле зрения на расстоянии вытянутой руки.
  • Сеанс купания в море не должен превышать 15 минут за один заход.
  • Родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не глотал морскую воду.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Родители малышей на море должны держать детей в поле зрения на расстоянии вытянутой руки, не позволять им задерживаться в воде более 15 минут и не разрешать глотать морскую воду, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
Врач подчеркнул, что, несмотря на пользу моря, оно остается открытым природным водоемом с повышенной опасностью для детей, поэтому родители должны самым тщательным образом соблюдать правила безопасности, чтобы в погоне за укреплением иммунитета не навредить ребенку.
"Главное правило - малыш всегда должен быть под пристальным контролем, он не должен находиться от любого из родителей дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Сеанс купания в море не должен превышать 15 минут за один заход - после этого малыш должен выйти на берег, обтереться полотенцем и согреться", - рассказал врач.
Он отметил, что родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не набирал морскую воду в рот и тем более глотал ее.
"Если малыш использует надувные плавательные средства, они должны использоваться строго по назначению, точно подходить ребенку по размеру", - добавил Булатов.
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