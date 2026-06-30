Врач перечислил правила безопасности на море для родителей младенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов рассказал, что родители должны держать малышей на море в поле зрения на расстоянии вытянутой руки.

Сеанс купания в море не должен превышать 15 минут за один заход.

Родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не глотал морскую воду.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Родители малышей на море должны держать детей в поле зрения на расстоянии вытянутой руки, не позволять им задерживаться в воде более 15 минут и не разрешать глотать морскую воду, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

Врач подчеркнул, что, несмотря на пользу моря, оно остается открытым природным водоемом с повышенной опасностью для детей, поэтому родители должны самым тщательным образом соблюдать правила безопасности, чтобы в погоне за укреплением иммунитета не навредить ребенку.

"Главное правило - малыш всегда должен быть под пристальным контролем, он не должен находиться от любого из родителей дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Сеанс купания в море не должен превышать 15 минут за один заход - после этого малыш должен выйти на берег, обтереться полотенцем и согреться", - рассказал врач.

Он отметил, что родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не набирал морскую воду в рот и тем более глотал ее.