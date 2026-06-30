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МИД Украины проверяет гражданство у пострадавших от взрыва в Монако - РИА Новости, 30.06.2026
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16:26 30.06.2026
МИД Украины проверяет гражданство у пострадавших от взрыва в Монако

МИД Украины проверяет наличие украинского гражданства у пострадавших в Монако

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наличие украинского гражданства проверяется у пострадавших от взрыва в Монако.
  • По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека — члены семьи украинского происхождения.
  • Украинское посольство во Франции, в сферу ответственности которого входит и Монако, находится на связи с местными органами власти относительно взрыва и выясняет личности пострадавших.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наличие украинского гражданства проверяется у пострадавших от взрыва в Монако, сообщает МИД Украины.
Ранее газета Figaro сообщила, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако. Позднее украинское издание "Новости.Live" со ссылкой на источники сообщило, что, вероятно, совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
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"По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека – члены семьи украинского происхождения. Сейчас официальными каналами осуществляется идентификация пострадавших лиц, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины", – приводит слова МИД Украины издание "Европейская правда".
В МИД отметили, что украинское посольство во Франции, в сферу ответственности которого входит и Монако, находится на связи с местными органами власти относительно взрыва и выясняет личности пострадавших. На месте происшествия находятся украинские дипломаты.
Ранее государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедший в Монако взрыв, вероятно, стал первым терактом в истории княжества.
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