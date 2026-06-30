Ограждение на месте взрыва в Монако

Ограждение на месте взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre Dimou Ограждение на месте взрыва в Монако

МИД Украины проверяет гражданство у пострадавших от взрыва в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Наличие украинского гражданства проверяется у пострадавших от взрыва в Монако.

По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека — члены семьи украинского происхождения.

Украинское посольство во Франции, в сферу ответственности которого входит и Монако, находится на связи с местными органами власти относительно взрыва и выясняет личности пострадавших.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наличие украинского гражданства проверяется у пострадавших от взрыва в Монако, сообщает МИД Украины.

Ранее газета Figaro сообщила, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако . Позднее украинское издание "Новости.Live" со ссылкой на источники сообщило, что, вероятно, совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

"По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека – члены семьи украинского происхождения. Сейчас официальными каналами осуществляется идентификация пострадавших лиц, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины", – приводит слова МИД Украины издание "Европейская правда".

В МИД отметили, что украинское посольство во Франции, в сферу ответственности которого входит и Монако, находится на связи с местными органами власти относительно взрыва и выясняет личности пострадавших. На месте происшествия находятся украинские дипломаты.