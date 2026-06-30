Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Le Figaro резко отреагировали на новость о взрыве в Монако, при котором мог пострадать украинский олигарх.

Комментаторы выразили недовольство по поводу поддержки Украины и присутствия украинских машин класса люкс на побережье от Монако до Канн.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro резко отреагировали на новость о взрыве в Монако, при котором могли пострадать украинский олигарх, его жена и ребенок.

« "Все знают, что Украина — самая коррумпированная страна Европы начиная с их руководителей. Еще это крупнейший международный центр незаконной торговли оружием. И если добавить, что страна находится в руках ультранационалистов, которые хотят втянуть Европу в войну с Россией, то попытки принять Украину в ЕС — это полная безответственность и огромный риск", — отметил один комментатор.

« "Этот человек недостаточно заплатил Зеленскому, и тут же у него возникли проблемы в Монако", — написал другой.

« "Машины класса люкс с украинскими номерами заполнили все побережье от Монако до Канн, а мы тем временем даем им миллиарды!" — обрушился с критикой третий.

« "Украина в том или ином виде еще долго будет создавать проблемы", — подчеркнул еще один.

« "В прошлом году в Мадриде застрелили украинского диссидента, когда он отвозил детей в школу. Как и в деле с "Северным потоком", несмотря на очевидные улики, местная пресса тут же обвинила Россию. Но когда следствие стало указывать на Украину, оно… внезапно заглохло", — заключили читатели.

Ранее во вторник издание Figaro сообщало, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако . По информации украинского портала "Новости.Live", речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева . Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV, который сообщал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальность.

Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. По предварительным данным, в зону обзора камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входной двери в тот момент, когда туда входили другие люди.

Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что речь, вероятно, идет о первом в истории Монако теракте.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.

Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение он объяснял желанием иметь "международную защиту".

В 2023 году Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на десять лет.