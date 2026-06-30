Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro резко отреагировали на новость о взрыве в Монако, при котором мог пострадать украинский олигарх.
- Комментаторы выразили недовольство по поводу поддержки Украины и присутствия украинских машин класса люкс на побережье от Монако до Канн.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на новость о взрыве в Монако, при котором могли пострадать украинский олигарх, его жена и ребенок.
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"Все знают, что Украина — самая коррумпированная страна Европы начиная с их руководителей. Еще это крупнейший международный центр незаконной торговли оружием. И если добавить, что страна находится в руках ультранационалистов, которые хотят втянуть Европу в войну с Россией, то попытки принять Украину в ЕС — это полная безответственность и огромный риск", — отметил один комментатор.
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"Этот человек недостаточно заплатил Зеленскому, и тут же у него возникли проблемы в Монако", — написал другой.
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"Машины класса люкс с украинскими номерами заполнили все побережье от Монако до Канн, а мы тем временем даем им миллиарды!" — обрушился с критикой третий.
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"Украина в том или ином виде еще долго будет создавать проблемы", — подчеркнул еще один.
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"В прошлом году в Мадриде застрелили украинского диссидента, когда он отвозил детей в школу. Как и в деле с "Северным потоком", несмотря на очевидные улики, местная пресса тут же обвинила Россию. Но когда следствие стало указывать на Украину, оно… внезапно заглохло", — заключили читатели.
Ранее во вторник издание Figaro сообщало, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако. По информации украинского портала "Новости.Live", речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева. Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV, который сообщал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальность.
Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. По предварительным данным, в зону обзора камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входной двери в тот момент, когда туда входили другие люди.
Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что речь, вероятно, идет о первом в истории Монако теракте.
Кто такой Ермолаев
Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.
Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение он объяснял желанием иметь "международную защиту".
В 2023 году Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на десять лет.
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