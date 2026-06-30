Пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги, пишут СМИ

"Пострадавший от ожогов и осколочных ранений в результате взрыва <…> (Ермолаев. — Прим. ред.) был сфотографирован в сознании на носилках. <…> Гораздо более критическим было состояние сопровождавшей его женщины, личность которой в понедельник вечером оставалась неустановленной. В результате взрыва у нее были частично оторваны нижние конечности", — говорится в материале.

По данным издания, она была в экстренном порядке доставлена в больницу Ниццы, где ей провели ампутацию. Туда же были доставлены сам Ермолаев и третий пострадавший, чья личность также до сих пор не была установлена. Газета Nice-Matin отметила, что третий пострадавший был отброшен взрывом и получил ожоги и ушибы, а также, предположительно, в его ноге застрял болт из начинки взрывного устройства.