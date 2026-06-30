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Пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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13:48 30.06.2026 (обновлено: 19:35 30.06.2026)
Пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги, пишут СМИ

Nice-Matin: пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При взрыве в Монако женщине оторвало ноги, а украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения.
  • Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.
  • Князь Монако Альбер II осудил произошедшее, заявив, что взрыв потряс все монегасское общество.
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги, второй пострадавший — предположительно, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев — получил ожоги и осколочные ранения, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники.
Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших при взрыве в Монако стал Ермолаев.
"Пострадавший от ожогов и осколочных ранений в результате взрыва <…> (Ермолаев. — Прим. ред.) был сфотографирован в сознании на носилках. <…> Гораздо более критическим было состояние сопровождавшей его женщины, личность которой в понедельник вечером оставалась неустановленной. В результате взрыва у нее были частично оторваны нижние конечности", — говорится в материале.
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По данным издания, она была в экстренном порядке доставлена в больницу Ниццы, где ей провели ампутацию. Туда же были доставлены сам Ермолаев и третий пострадавший, чья личность также до сих пор не была установлена. Газета Nice-Matin отметила, что третий пострадавший был отброшен взрывом и получил ожоги и ушибы, а также, предположительно, в его ноге застрял болт из начинки взрывного устройства.
Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Князь Монако Альбер II выступил с осуждением произошедшего и заявил, что взрыв потряс все монегасское общество. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого злоумышленника.
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В миреМонакоНиццаВадим ЕрмолаевАльбер II
 
 
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