Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 30.06.2026
Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве

Прокуратура Монако отказалась подтверждать личность пострадавших в теракте

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве.
  • По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок, при этом генеральный прокурор подтвердил, что перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве.
В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала BFM, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
"Нет, я не буду подтверждать личность", - сказал генеральный прокурор княжества Стефан Тибо на пресс-конференции, трансляция велась телеканалом TVMonaco.
Он подтвердил, что перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения. Взрыв произошел в тот момент, когда они пришли.
"Поговорить с пострадавшими пока не удалось", - добавил он.
Прокурор отметил, что пострадавший мужчина проживает в княжестве с 2021 года. Он не фигурирует в расследованиях на территории Монако. По информации ведомства, зарубежные органы его не ищут.
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Жизнь женщины, пострадавшей от взрыва в Монако все еще под угрозой
Вчера, 12:51
 
В миреМонакоВадим ЕрмолаевТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала