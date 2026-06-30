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Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве.

По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок, при этом генеральный прокурор подтвердил, что перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения.

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Монако отказалась подтверждать личности пострадавших во взрыве.

В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала BFM, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев

"Нет, я не буду подтверждать личность", - сказал генеральный прокурор княжества Стефан Тибо на пресс-конференции, трансляция велась телеканалом TVMonaco.

Он подтвердил, что перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения. Взрыв произошел в тот момент, когда они пришли.

"Поговорить с пострадавшими пока не удалось", - добавил он.