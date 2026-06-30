Жизнь женщины, пострадавшей от взрыва в Монако все еще под угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате взрыва в Монако жизни мужчины и ребенка находятся вне опасности, жизнь женщины по-прежнему под угрозой, заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.
- Князь Монако Альбер II выступил с осуждением произошедшего и заявил, что взрыв потряс все монегасское общество.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Жизнь женщины, пострадавшей в результате взрыва в Монако, все еще находится под угрозой, жизни мужчины и ребенка находятся вне опасности, заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо
Ранее издание Nice-Matin сообщило со ссылкой на источники, что одной из пострадавших при взрыве в Монако оторвало ноги, второй пострадавший, предположительно, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения.
"Угрозы жизни мужчины уже нет. Жизнь женщины по-прежнему под угрозой, а ребенка - нет", - сообщил Тибо на пресс-конференции, трансляция велась телеканалом TVMonaco.
Ранее газета Figaro со ссылкой на полицейские источники сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако. Государственный министр Монако. Князь Монако Альбер II выступил с осуждением произошедшего и заявил, что взрыв потряс все монегасское общество.