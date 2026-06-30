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Взрыв в Монако не был терактом, заявил генеральный прокурор княжества - РИА Новости, 30.06.2026
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12:48 30.06.2026 (обновлено: 22:15 30.06.2026)
Взрыв в Монако не был терактом, заявил генеральный прокурор княжества

Генеральный прокурор Монако Тибо: взрыв в княжестве не был терактом

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв в княжестве не был терактом.
  • При взрыве недалеко от площади де Мюлен пострадали три человека, среди которых украинский олигарх Вадим Ермолаев.
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Предварительные данные показывают, что взрыв в жилом доме не был терактом, заявил Генеральный прокурор княжества Монако Стефан Тибо.
В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала BFM, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
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"Что касается событий, произошедших вчера вечером в Монако, я хотел бы прежде всего сказать, что, исходя из имеющихся у меня данных, речь не идет об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт", — сказал Тибо на пресс-конференции, трансляция велась телеканалом TVMonaco.
По его словам, расследование ведется по факту покушения на убийство и размещения взрывного устройства в общественном месте.
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"Тем не менее я нахожусь на связи с прокурором антитеррористической прокуратуры Франции, они уже предложили поддержку. Впоследствии мы проведем оценку, чтобы понять, нужна ли нам их помощь", — добавил Тибо.

Как заявил прокурор, перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения. Взрыв произошел в тот момент, когда они пришли.
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