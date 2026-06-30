Взрыв в Монако не был терактом, заявил генеральный прокурор княжества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв в княжестве не был терактом.
- При взрыве недалеко от площади де Мюлен пострадали три человека, среди которых украинский олигарх Вадим Ермолаев.
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Предварительные данные показывают, что взрыв в жилом доме не был терактом, заявил Генеральный прокурор княжества Монако Стефан Тибо.
В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала BFM, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
По его словам, расследование ведется по факту покушения на убийство и размещения взрывного устройства в общественном месте.
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"Тем не менее я нахожусь на связи с прокурором антитеррористической прокуратуры Франции, они уже предложили поддержку. Впоследствии мы проведем оценку, чтобы понять, нужна ли нам их помощь", — добавил Тибо.
Как заявил прокурор, перед домом пострадавших неизвестный оставил посылку незадолго до их возвращения. Взрыв произошел в тот момент, когда они пришли.