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СМИ: подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры - РИА Новости, 30.06.2026
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11:39 30.06.2026
СМИ: подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры

Franceinfo: подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры

© CCTVПодозреваемый в организации взрыва в Монако
Подозреваемый в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© CCTV
Подозреваемый в организации взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры видеонаблюдения в княжестве и в соседней французской коммуне Босолей.
  • Правоохранительные органы проводят анализ видеозаписей, изучают состав взрывчатки и части рюкзака, оставленного злоумышленником, собирают образцы ДНК и ищут улики.
  • Власти Франции направили в Монако полицейских для помощи в расследовании, при этом французская антитеррористическая прокуратура пока не приняла дело в свое производство.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в организации взрыва в Монако, попал на камеры видеонаблюдения в самом княжестве, а затем в соседней с ним французской коммуне Босолей, сообщает радиостанция franceinfo со ссылкой на власти Монако.
"Его зафиксировали на кадрах систем видеонаблюдения в Монако и в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком после того, как оставил взрывное устройство", - говорится в материале.
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В этой связи правоохранительные органы проводят тщательный анализ видеозаписей, сделанных в районе с высокой плотностью камер видеонаблюдения. На данный момент следователи изучают состав взрывчатки и части оставленного предполагаемым злоумышленником рюкзака, собирают образцы ДНК на месте происшествия и ищут улики, способные помочь установить личность подозреваемого и мотивы произошедшего, сообщает радиостанция.
Власти Франции направили в Монако полицейских из департамента Приморские Альпы для помощи в расследовании. В то же время французская национальная антитеррористическая прокуратура пока не приняла дело о произошедшем в свое производство, поскольку не получала соответствующего запроса от властей Монако. При этом французское подразделение по борьбе с терроризмом и генеральное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) следят за ситуацией, сообщает franceinfo.
Ранее газета Figaro со ссылкой на полицейские источники сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Князь Монако Альбер II выступил с осуждением произошедшего и заявил, что взрыв потряс все монегасское общество. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших при взрыве в Монако стал украинский олигарх Вадим Ермолаев.
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