СМИ: подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры

В этой связи правоохранительные органы проводят тщательный анализ видеозаписей, сделанных в районе с высокой плотностью камер видеонаблюдения. На данный момент следователи изучают состав взрывчатки и части оставленного предполагаемым злоумышленником рюкзака, собирают образцы ДНК на месте происшествия и ищут улики, способные помочь установить личность подозреваемого и мотивы произошедшего, сообщает радиостанция.