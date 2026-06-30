Кандидат в президенты Франции связал Зеленского со взрывом в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Владимир Зеленский причастен к взрыву в Монако.

Пострадавшими при взрыве могли быть украинский олигарх Вадим Ермолаев, его жена и ребенок.

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский причастен к взрыву в княжестве Монако, в результате которого пострадали три человека, считает баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако . Телеканал BFM сообщил со ссылкой на источники, что был ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок.

"Вчера вечером в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев со своей женой и сыном стали жертвами покушения. Покушение, организованное Зеленским прямо на нашей территории?" - написал Филиппо в соцсети X

По его мнению, наиболее вероятно, что это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками.

Как отметил политик, Ермолаев с 2023 года находится под санкциями Киева за экономическое сотрудничество с Россией.

"Режим Зеленского явно перешел черту: теперь они приезжают к нам совершать смертельные атаки", - добавил Филиппо.

По заявлению властей Монако, двое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва заминированной посылки. Государственный министр княжества Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.