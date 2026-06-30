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Кандидат в президенты Франции связал Зеленского со взрывом в Монако - РИА Новости, 30.06.2026
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11:16 30.06.2026 (обновлено: 11:29 30.06.2026)
Кандидат в президенты Франции связал Зеленского со взрывом в Монако

Флориан Филиппо считает, что Зеленский причастен к взрыву в Монако

© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Владимир Зеленский причастен к взрыву в Монако.
  • Пострадавшими при взрыве могли быть украинский олигарх Вадим Ермолаев, его жена и ребенок.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский причастен к взрыву в княжестве Монако, в результате которого пострадали три человека, считает баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако. Телеканал BFM сообщил со ссылкой на источники, что был ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также могли пострадать его жена и ребенок.
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"Вчера вечером в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев со своей женой и сыном стали жертвами покушения. Покушение, организованное Зеленским прямо на нашей территории?" - написал Филиппо в соцсети X.
По его мнению, наиболее вероятно, что это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками.
Как отметил политик, Ермолаев с 2023 года находится под санкциями Киева за экономическое сотрудничество с Россией.
"Режим Зеленского явно перешел черту: теперь они приезжают к нам совершать смертельные атаки", - добавил Филиппо.
По заявлению властей Монако, двое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва заминированной посылки. Государственный министр княжества Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества.
В полиции Монако отказались подтвердить РИА Новости национальность пострадавших.
Сотрудник полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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В миреМонакоФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоТеракт в Монако
 
 
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