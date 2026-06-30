Князь Монако осудил теракт, из-за которого пострадали три человека

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"Взрыв, произошедший… в Монако и ставший результатом преступного деяния, потряс все монегасское общество. Прежде всего, мои мысли - с пострадавшими, их близкими и жителями, непосредственно затронутыми этим жестоким актом. Княгиня Шарлен, моя семья и я хотим выразить им наше сочувствие и заверить в нашей неизменной поддержке", - следует из официального заявления дворца.