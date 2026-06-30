Князь Монако осудил теракт, из-за которого пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Князь Монако Альберт II осудил теракт, произошедший в княжестве.
- В результате теракта пострадали три человека.
- Он отметил эффективную работу служб общественной безопасности и сотрудничество с властями Франции.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Князь Монако Альберт II осудил произошедший в княжестве теракт, в результате которого пострадали три человека, говорится в официальном заявлении княжеского дворца Монако.
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"Взрыв, произошедший… в Монако и ставший результатом преступного деяния, потряс все монегасское общество. Прежде всего, мои мысли - с пострадавшими, их близкими и жителями, непосредственно затронутыми этим жестоким актом. Княгиня Шарлен, моя семья и я хотим выразить им наше сочувствие и заверить в нашей неизменной поддержке", - следует из официального заявления дворца.
При этом князь Монако отметил эффективную работу служб общественной безопасности, которые обеспечили оперативную помощь пострадавшим и взяли место происшествия под контроль. В своем заявлении Альберт II также отметил, что все профильные государственные службы были мобилизованы и действуют в сотрудничестве с властями Франции.
Ранее газета Figaro со ссылкой на полицейские источники сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших при взрыве в Монако стал украинский олигарх Вадим Ермолаев.