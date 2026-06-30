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Князь Монако осудил теракт, из-за которого пострадали три человека - РИА Новости, 30.06.2026
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10:26 30.06.2026 (обновлено: 11:29 30.06.2026)
Князь Монако осудил теракт, из-за которого пострадали три человека

Альберт II осудил произошедший в Монако теракт

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Князь Монако Альберт II осудил теракт, произошедший в княжестве.
  • В результате теракта пострадали три человека.
  • Он отметил эффективную работу служб общественной безопасности и сотрудничество с властями Франции.
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Князь Монако Альберт II осудил произошедший в княжестве теракт, в результате которого пострадали три человека, говорится в официальном заявлении княжеского дворца Монако.
«
"Взрыв, произошедший… в Монако и ставший результатом преступного деяния, потряс все монегасское общество. Прежде всего, мои мысли - с пострадавшими, их близкими и жителями, непосредственно затронутыми этим жестоким актом. Княгиня Шарлен, моя семья и я хотим выразить им наше сочувствие и заверить в нашей неизменной поддержке", - следует из официального заявления дворца.
При этом князь Монако отметил эффективную работу служб общественной безопасности, которые обеспечили оперативную помощь пострадавшим и взяли место происшествия под контроль. В своем заявлении Альберт II также отметил, что все профильные государственные службы были мобилизованы и действуют в сотрудничестве с властями Франции.
Ранее газета Figaro со ссылкой на полицейские источники сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших при взрыве в Монако стал украинский олигарх Вадим Ермолаев.
Сотрудник полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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