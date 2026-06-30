ВС России нанесли удары по объектам ТЭК, используемым ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Поражены места хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также другие объекты в 142 районах.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
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