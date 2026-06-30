Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия освободила 30 зданий в Константиновке в ДНР за сутки.
- Уничтожено до 90 украинских военнослужащих и военная техника: две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская армия освободила 30 зданий в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 90 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18