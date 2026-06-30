Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Малиновка.
- Малиновка расположена в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Малиновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Малиновку в ДНР
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18