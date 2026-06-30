Военный ВСУ сдался в плен в первом же доме, куда зашел в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский военный Владимир Купенко из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» сдался в плен в Константиновке.
- Купенко рассказал, что после 52 дней обучения его отправили на боевое задание, где он и попал в плен к российским военным.
- После пленения в дом, где находились украинские военнослужащие, прилетел ударный дрон ВСУ.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский военный Владимир Купенко, служивший в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" и сдавшийся в плен в Константиновке, рассказал, что его отправили в этот город практически сразу после курса подготовки, после чего он моментально попал в плен, приводит его слова Минобороны РФ.
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"Провел там 52 дня обучения, после чего вышел на боевое задание ... Как только дошли, нам сказали зайти в дом перекурить, мы зашли и попали как раз на военных Российской Федерации", - сообщил Купенко.
Пленный отметил, что ему с сослуживцами пришлось идти до нужной точки из-за обилия российских дронов в городе, перебегая из тени в тень, от забора к забору.
Украинские военнослужащие последовали указанию российских бойцов и сложили оружие. По словам военного, через 5-10 минут после пленения в дом, где они находились, прилетел ударный дрон ВСУ. Военнослужащие ВС РФ показали пленным, куда идти и что делать, чтобы остаться в живых.
Он признался, что до мобилизации работал электромонтажником. Военкомы насильно увезли Купенко, когда тот шел с работы. Затем его практически сразу привезли в военкомат, а потом "на отстойник", после чего отправили на обучение.
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