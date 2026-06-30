Военный ВСУ сдался в плен в первом же доме, куда зашел в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский военный Владимир Купенко из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» сдался в плен в Константиновке.

Купенко рассказал, что после 52 дней обучения его отправили на боевое задание, где он и попал в плен к российским военным.

После пленения в дом, где находились украинские военнослужащие, прилетел ударный дрон ВСУ.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский военный Владимир Купенко, служивший в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" и сдавшийся в плен в Константиновке, рассказал, что его отправили в этот город практически сразу после курса подготовки, после чего он моментально попал в плен, приводит его слова Минобороны РФ.

« "Провел там 52 дня обучения, после чего вышел на боевое задание ... Как только дошли, нам сказали зайти в дом перекурить, мы зашли и попали как раз на военных Российской Федерации", - сообщил Купенко.

Пленный отметил, что ему с сослуживцами пришлось идти до нужной точки из-за обилия российских дронов в городе, перебегая из тени в тень, от забора к забору.

Украинские военнослужащие последовали указанию российских бойцов и сложили оружие. По словам военного, через 5-10 минут после пленения в дом, где они находились, прилетел ударный дрон ВСУ . Военнослужащие ВС РФ показали пленным, куда идти и что делать, чтобы остаться в живых.