Правительство системно снижает административную нагрузку, заявил Мишустин

Он отметил, что эти цифровые решения переводят излишние бюрократические процедуры в электронный вид. А для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер была создана ИТ-платформа "Производительность.РФ". Эта работа также дает результат, подчеркнул Мишустин.