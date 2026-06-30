Правительство системно снижает административную нагрузку, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство РФ системно работает над снижением административной регуляторной нагрузки на организации.
- Для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер была создана ИТ-платформа «Производительность.РФ».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ системно работает над снижением административной регуляторной нагрузки на организации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всячески помогаем, здесь мы также системно работаем, в снижении административной регуляторной нагрузки. В равной степени это касается и социальных направлений, в которых сокращается чрезмерная отчетность, непрофильные функции, используются цифровые решения, где они реально упрощают процесс", - сказал Мишустин во время стратегической сессии "Повышение производительности труда".
Он отметил, что эти цифровые решения переводят излишние бюрократические процедуры в электронный вид. А для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер была создана ИТ-платформа "Производительность.РФ". Эта работа также дает результат, подчеркнул Мишустин.
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