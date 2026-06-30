Мишустин направил венок на прощание с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с Ивановым проходит в ЦКБ. Ранее с экс-министром приехал проститься президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей.