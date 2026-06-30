Перечень закрытых для женщин профессий в России сократили в четыре раза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перечень закрытых для женщин профессий в России сократился более чем в четыре раза.
- Теперь они могут работать на автоматизированных линиях горной промышленности, появились также первые женщины — машинисты грузового локомотива.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Список недоступных для женщин специальностей уменьшился более чем в четыре раза, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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"Этот перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза, и в феврале прошлого года мы в очередной раз, Минтруд России, обновили список таких профессий", — сказала она на Форуме женщин Севера.
Баталина уточнила, что некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. По ее словам, теперь женщины могут трудиться, в частности, в горной промышленности, что особенно важно для северных регионов. Кроме того, на днях в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза.
Форум "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.