В Минтруде назвали традиционно женские отрасли труда в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Баталина сообщила, что женскими отраслями труда в России являются медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и соцобслуживание.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Женскими отраслями труда в России являются медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и соцобслуживание, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.
Форум женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.
"Традиционно женскими отраслями в нашей стране являются и медицина, и образование, и культура, и спорт, и социальная защита, и социальное обслуживание. То есть все то, что формирует по кирпичикам наше социальное благополучие. То, из чего, собственно, от рождения до зрелого возраста состоит жизнь каждого из нас", - сказала Баталина в ходе форума.