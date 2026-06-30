Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение в Крыму и Севастополе восстановят, примерно, к концу дня - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 30.06.2026 (обновлено: 19:13 30.06.2026)
Энергоснабжение в Крыму и Севастополе восстановят, примерно, к концу дня

Минэнерго: энергоснабжение в Крыму восстановят, ориентировочно, к концу дня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе и некоторых населенных пунктах Крыма введены графики временного отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы.
  • Минэнерго России сообщило, что восстановление энергоснабжения ожидается к концу дня, если позволит обстановка.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Восстановление энергоснабжения в Крыму и Севастополе ориентировочно ожидается к концу дня, если позволит обстановка, сообщило Минэнерго РФ.
Графики временного отключения электроэнергии введены в Севастополе и некоторых населенных пунктах Крыма для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения ее работы в условиях атак ВСУ.
"По мере стабилизации ситуации и ввода в работу восстановленного оборудования объемы ограничений будут последовательно сокращаться. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения - к концу дня, если позволит оперативная обстановка", - говорится в сообщении Минэнерго.
Там добавили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя.
Минэнерго России находится в непрерывном контакте с руководством Республики Крым и города Севастополя, энергетическими компаниями и профильными ведомствами. В штабном режиме осуществляется мониторинг оперативной обстановки, координация восстановительных работ и принятие необходимых решений для скорейшего восстановления надежного электроснабжения потребителей.
Путин об обеспечении потребностей Крыма и Севастополя в энергоносителях - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил Путин
28 июня, 22:07
 
Республика КрымСевастопольРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала