Энергоснабжение в Крыму и Севастополе восстановят, примерно, к концу дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе и некоторых населенных пунктах Крыма введены графики временного отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы.
- Минэнерго России сообщило, что восстановление энергоснабжения ожидается к концу дня, если позволит обстановка.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Восстановление энергоснабжения в Крыму и Севастополе ориентировочно ожидается к концу дня, если позволит обстановка, сообщило Минэнерго РФ.
Графики временного отключения электроэнергии введены в Севастополе и некоторых населенных пунктах Крыма для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения ее работы в условиях атак ВСУ.
"По мере стабилизации ситуации и ввода в работу восстановленного оборудования объемы ограничений будут последовательно сокращаться. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения - к концу дня, если позволит оперативная обстановка", - говорится в сообщении Минэнерго.
Там добавили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя.
Минэнерго России находится в непрерывном контакте с руководством Республики Крым и города Севастополя, энергетическими компаниями и профильными ведомствами. В штабном режиме осуществляется мониторинг оперативной обстановки, координация восстановительных работ и принятие необходимых решений для скорейшего восстановления надежного электроснабжения потребителей.