Миляев принял участие в открытии новой производственной линии в Веневе

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии открытия новой производственной линии компании "Эвоком" (входит в "Тайга Групп") в Веневе, сообщает пресс-служба регправительства.

Соглашение о расширении производства между компанией и правительством Тульской области подписано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона поздравил коллектив предприятия с открытием новой линии.

"Запуск любого нового производства – это всегда серьезный шаг вперед в развитии нашей промышленности. Открытие и реализация новых проектов приносит большую пользу для экономики Тульской области: способствует ее укреплению, созданию новых рабочих мест, поступлению налоговых отчислений в бюджет и усилению нашей социальной политики", – приводит пресс-служба слова Миляева.

Производительность новой линии – свыше 300 миллионов изделий в год. Это способствует удвоению объема производства продукции на заводе. В свою очередь, это позволит компании усилить позиции на рынке, обеспечить стабильные поставки во все регионы России и в Белоруссию, а также быстрее выводить на рынок новые продукты, отмечают в пресс-службе правительства.

Общий объем инвестиций в проект составил более 700 миллионов рублей. Финансирование проекта было осуществлено частично из собственных средств предприятия, а частично – из средств фонда развития промышленности РФ.