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Миляев принял участие в открытии новой производственной линии в Веневе - РИА Новости, 30.06.2026
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:49 30.06.2026
Миляев принял участие в открытии новой производственной линии в Веневе

Миляев поучаствовал в запуске новой производственной линии в Веневе

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Миляев принял участие в открытии новой производственной линии в Веневе
Миляев принял участие в открытии новой производственной линии в Веневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Миляев принял участие в открытии новой производственной линии в Веневе
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии открытия новой производственной линии компании "Эвоком" (входит в "Тайга Групп") в Веневе, сообщает пресс-служба регправительства.
Соглашение о расширении производства между компанией и правительством Тульской области подписано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона поздравил коллектив предприятия с открытием новой линии.
"Запуск любого нового производства – это всегда серьезный шаг вперед в развитии нашей промышленности. Открытие и реализация новых проектов приносит большую пользу для экономики Тульской области: способствует ее укреплению, созданию новых рабочих мест, поступлению налоговых отчислений в бюджет и усилению нашей социальной политики", – приводит пресс-служба слова Миляева.
Производительность новой линии – свыше 300 миллионов изделий в год. Это способствует удвоению объема производства продукции на заводе. В свою очередь, это позволит компании усилить позиции на рынке, обеспечить стабильные поставки во все регионы России и в Белоруссию, а также быстрее выводить на рынок новые продукты, отмечают в пресс-службе правительства.
Общий объем инвестиций в проект составил более 700 миллионов рублей. Финансирование проекта было осуществлено частично из собственных средств предприятия, а частично – из средств фонда развития промышленности РФ.
Миляев и участники церемонии открытия осмотрели новую производственную линию компании.
 
Тульская областьДмитрий МиляевВенев
 
 
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