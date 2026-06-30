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Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии, заявили в МИД - РИА Новости, 30.06.2026
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23:05 30.06.2026 (обновлено: 23:07 30.06.2026)
Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии, заявили в МИД

МИД: РФ отслеживает учения НАТО в Болгарии и агрессивную деятельность альянса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона отслеживает учения НАТО в Болгарии.
  • Военно-морские учения Breeze проводятся в акватории Черного моря уже в тридцатый раз.
  • По заявлению Владислава Масленникова, деятельность НАТО носит очевидно агрессивный характер по отношению к России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская сторона отслеживает учения НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического альянса, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Комментируя начавшиеся во вторник военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО, он указал, что это "не первые маневры, организуемые военно-морскими силами Болгарии совместно с их союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку в акватории Черного моря".
"Они проводятся ежегодно, уже в тридцатый раз", - отметил он, пояснив, что обычно в этих учениях участвует "порядка 2 тысяч военнослужащих из более чем десятка стран".
"Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России", - отметил Масленников.
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