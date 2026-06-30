Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская сторона отслеживает учения НАТО в Болгарии.

Военно-морские учения Breeze проводятся в акватории Черного моря уже в тридцатый раз.

По заявлению Владислава Масленникова, деятельность НАТО носит очевидно агрессивный характер по отношению к России.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская сторона отслеживает учения НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического альянса, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Комментируя начавшиеся во вторник военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии НАТО , он указал, что это "не первые маневры, организуемые военно-морскими силами Болгарии совместно с их союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку в акватории Черного моря".

"Они проводятся ежегодно, уже в тридцатый раз", - отметил он, пояснив, что обычно в этих учениях участвует "порядка 2 тысяч военнослужащих из более чем десятка стран".