Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона отслеживает учения НАТО в Болгарии.
- Военно-морские учения Breeze проводятся в акватории Черного моря уже в тридцатый раз.
- По заявлению Владислава Масленникова, деятельность НАТО носит очевидно агрессивный характер по отношению к России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская сторона отслеживает учения НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического альянса, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Они проводятся ежегодно, уже в тридцатый раз", - отметил он, пояснив, что обычно в этих учениях участвует "порядка 2 тысяч военнослужащих из более чем десятка стран".
"Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России", - отметил Масленников.