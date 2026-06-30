МИД призвал Афганистан и Пакистан завершить военный конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва обеспокоена военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном.
- Российская сторона призывает стороны конфликта решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами.
- В МИД России назвали трагическим эпизодом авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям в ночь на 29 июня.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном, призывает стороны завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами, сообщает МИД РФ.
"В Москве обеспокоены продолжающимся военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном, от которого в первую очередь страдают мирные жители… Российская сторона призывает Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В российском дипведомстве уточнили, что очередным трагическим эпизодом стали авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям Пактия, Пактика и Кунар в ночь на 29 июня, в результате которых, по данным ООН, погибли 28 человек, в том числе несовершеннолетние, и еще около 50 человек получили ранения.