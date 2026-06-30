Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Афганистан и Пакистан завершить военный конфликт - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 30.06.2026 (обновлено: 22:13 30.06.2026)
МИД призвал Афганистан и Пакистан завершить военный конфликт

МИД призвал Афганистан и Пакистан завершить вооруженное противостояние

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва обеспокоена военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном.
  • Российская сторона призывает стороны конфликта решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами.
  • В МИД России назвали трагическим эпизодом авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям в ночь на 29 июня.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном, призывает стороны завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами, сообщает МИД РФ.
Москве обеспокоены продолжающимся военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном, от которого в первую очередь страдают мирные жители… Российская сторона призывает Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В российском дипведомстве уточнили, что очередным трагическим эпизодом стали авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям Пактия, Пактика и Кунар в ночь на 29 июня, в результате которых, по данным ООН, погибли 28 человек, в том числе несовершеннолетние, и еще около 50 человек получили ранения.
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Афганистан заявил о жертвах среди жителей из-за атаки Пакистана
29 июня, 07:44
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваАфганистанПакистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала