МИД призвал Афганистан и Пакистан завершить военный конфликт

В российском дипведомстве уточнили, что очередным трагическим эпизодом стали авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям Пактия, Пактика и Кунар в ночь на 29 июня, в результате которых, по данным ООН, погибли 28 человек, в том числе несовершеннолетние, и еще около 50 человек получили ранения.