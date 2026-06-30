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Россия и страны Персидского залива осенью обсудят концепцию безопасности - РИА Новости, 30.06.2026
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01:00 30.06.2026
Россия и страны Персидского залива осенью обсудят концепцию безопасности

МИД: РФ и страны Персидского залива обсудят концепцию безопасности осенью

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия представила обновленную концепцию безопасности в Персидском заливе, которая предполагает принцип ненападения стран друг на друга и включает меры по транспарентности и укреплению доверия в военной сфере.
  • Страны Персидского залива с интересом изучают предложенную Россией концепцию и готовы обсуждать ее воплощение в жизнь.
  • Обсуждение обновленной концепции безопасности планируется на министерской встрече осенью этого года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обновленная концепция безопасности в Персидском заливе, которую ранее Россия представила странам региона, будет обсуждаться на министерской встрече осенью этого года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
В начале июня в МИД России сообщили, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами, представлена странам региона, включая Иран.
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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, концепция предполагает ненападение стран друг на друга, в нее также можно включить меры по транспарентности и укреплению доверия в военной сфере.
"Реакция заинтересованная. Мы уже получили первые отклики из многих столиц стран Персидского залива, где сообщили, что с интересом изучают нашу обновленную концепцию, готовы подумать о том, как воплотить эти идеи в жизнь", - сказал Борисенко.
"Естественно, сразу же звучали и некоторые предложения о корректировках, но все это в дружественной, конструктивной манере и с интересом к тому, чтобы продолжить диалог по данной тематике. Естественно, исходя из реального развития обстановки в регионе, которая на данный момент пока еще остается нестабильной", - уточнил дипломат.
Он отметил, что обновленная концепция безопасности может обсуждаться на следующем министерском заседании группы РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Наши арабские партнеры уже сами сказали, что эта тема может стать одной из ключевых на данном заседании. Мы, естественно, готовы и уже обсуждаем это в двухстороннем режиме со всеми нашими партнерами в регионе, включая Иран, и готовы к любым возможным форматам, которые устраивали бы наших арабских и иранских друзей", - пояснил Борисенко.
Он добавил, что следующее заседание должно пройти осенью этого года в одной из стран региона, однако даты пока не определены. Сейчас председателем в ССАГПЗ является Бахрейн, осенью полномочия председателя перейдут к Саудовской Аравии.
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