Россия и страны Персидского залива осенью обсудят концепцию безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия представила обновленную концепцию безопасности в Персидском заливе, которая предполагает принцип ненападения стран друг на друга и включает меры по транспарентности и укреплению доверия в военной сфере.

Страны Персидского залива с интересом изучают предложенную Россией концепцию и готовы обсуждать ее воплощение в жизнь.

Обсуждение обновленной концепции безопасности планируется на министерской встрече осенью этого года.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обновленная концепция безопасности в Персидском заливе, которую ранее Россия представила странам региона, будет обсуждаться на министерской встрече осенью этого года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

В начале июня в МИД России сообщили, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана , российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами, представлена странам региона, включая Иран.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, концепция предполагает ненападение стран друг на друга, в нее также можно включить меры по транспарентности и укреплению доверия в военной сфере.

"Реакция заинтересованная. Мы уже получили первые отклики из многих столиц стран Персидского залива, где сообщили, что с интересом изучают нашу обновленную концепцию, готовы подумать о том, как воплотить эти идеи в жизнь", - сказал Борисенко.

"Естественно, сразу же звучали и некоторые предложения о корректировках, но все это в дружественной, конструктивной манере и с интересом к тому, чтобы продолжить диалог по данной тематике. Естественно, исходя из реального развития обстановки в регионе, которая на данный момент пока еще остается нестабильной", - уточнил дипломат.

Он отметил, что обновленная концепция безопасности может обсуждаться на следующем министерском заседании группы РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Наши арабские партнеры уже сами сказали, что эта тема может стать одной из ключевых на данном заседании. Мы, естественно, готовы и уже обсуждаем это в двухстороннем режиме со всеми нашими партнерами в регионе, включая Иран, и готовы к любым возможным форматам, которые устраивали бы наших арабских и иранских друзей", - пояснил Борисенко.