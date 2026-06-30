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Ученый рассказал, чем на самом деле был Тунгусский метеорит - РИА Новости, 30.06.2026
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02:39 30.06.2026 (обновлено: 11:35 30.06.2026)
Ученый рассказал, чем на самом деле был Тунгусский метеорит

Язев: Тунгусское космическое тело было не метеоритом, а осколком кометы

© РИА Новости / Виталий Безруких | Перейти в медиабанкСто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный день астероида, или День метеорита, отмечается 30 июня в связи с падением Тунгусского космического тела в Восточной Сибири в 1908 году.
  • По основной версии ученых, Тунгусское космическое тело было не метеоритом, а фрагментом ядра кометы.
  • Поиски осколков Тунгусского метеорита не привели к успеху, так как осколок ядра кометы при падении превратился в раскаленный пар.
ИРКУТСК, 30 июн — РИА Новости. День метеорита — 30 июня связан с датой падения в Восточной Сибири Тунгусского космического тела, которое, по основной версии ученых, не было метеоритом, а было фрагментом ядра кометы, рассказал РИА Новости астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Международный день астероида, или День метеорита, отмечается ежегодно 30 июня. Именно в этот день в 1908 году на территории Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошла масштабная катастрофа — с Землей столкнулся Тунгусский метеорит.
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"По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы", — рассказал Язев.
Он отметил, что метеоритом астрономы называют небесное тело, которое упало на землю. Пока оно летит, его следует называть астероидом. Астероид в основе своей — это камень или камень с металлом. Комета же состоит главным образом изо льда.
В мире существует более ста гипотез, объясняющих Тунгусский феномен. Первой события, произошедшие 30 июня 1908 года, описала томская газета "Сибирская жизнь" со слов пассажиров, наблюдавших яркое, как солнце, небесное тело из поезда, ехавшего по Транссибу. Имеются также задокументированные рассказы местных жителей, описывающих явление как масштабную природную катастрофу.
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Затем, после революции и Гражданской войны, к месту предполагаемого падения астероида отправлялись несколько экспедиций. Исследователи описывали картину разрушений — поваленные обгоревшие деревья на территории диаметром более 60 километров. В центре, где, как предполагали участники экспедиций, упал метеорит, они обнаружили так называемый телеграфный лес — обгоревшие стволы без веток, стоявшие прямо.
"Поиски осколков Тунгусского метеорита, как известно, ни к чему не привели. Осколок ядра кометы — ледяная глыба — при скорости падения не менее 20 километров в секунду прогрелся до многих тысяч градусов и на высоте пять-десять километров от поверхности Земли превратился в раскаленный пар", — добавил Язев.
По подсчетам ученых, Тунгусское космическое тело высвободило энергию, равную взрыву мощностью 10-15 мегатонн тротила, что сравнимо со взрывом примерно тысячи бомб, подобных той, которую американцы сбросили на Хиросиму.
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