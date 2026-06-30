В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе в Мариинском районе в Кузбассе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

Один человек погиб, 10 пострадали.

КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском районе в Кузбассе, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии на автодороге федерального значения Р-255 (объезд города Мариинск , 16 километр) поступила в 15.37 (11.37 мск).

"В районе населенного пункта Раевка Мариинского муниципального округа ( Кемеровской области - ред.)... произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса... В ДТП пострадали 11 человек, из них один человек погиб, 10 человек госпитализированы", – сообщили в ведомстве

Уточняется, что к месту ДТП от МЧС привлечены четыре человека и одна единица техники, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

По предварительным данным, при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса "Нефаз" не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.