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В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 30.06.2026
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13:56 30.06.2026 (обновлено: 14:08 30.06.2026)
В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

МЧС: автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 1 человек погиб, 10 пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Мариинском районе в Кузбассе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
  • Один человек погиб, 10 пострадали.
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском районе в Кузбассе, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает ГУ МЧС по региону.
Информация о происшествии на автодороге федерального значения Р-255 (объезд города Мариинск, 16 километр) поступила в 15.37 (11.37 мск).
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"В районе населенного пункта Раевка Мариинского муниципального округа (Кемеровской области - ред.)... произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса... В ДТП пострадали 11 человек, из них один человек погиб, 10 человек госпитализированы", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что к месту ДТП от МЧС привлечены четыре человека и одна единица техники, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
По предварительным данным, при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса "Нефаз" не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.
Возбуждено уголовное дело по статье о "Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщили в полицейском главке.
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ПроисшествияМариинский районМариинскКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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