На трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на трассе под Нижним Новгородом, никто не пострадал, сообщили журналистам в МЧС региона.

"Массовое столкновение автомобилей на Богородской трассе у поселка Ольгино. Подразделения МЧС на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалась", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, "столкнулось более десятка машин, но одно это или несколько ДТП, еще предстоит выяснить".