На трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Богородской трассе у поселка Ольгино произошло массовое ДТП с участием более десятка машин.
- Пострадавших в ДТП нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на трассе под Нижним Новгородом, никто не пострадал, сообщили журналистам в МЧС региона.
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"Массовое столкновение автомобилей на Богородской трассе у поселка Ольгино. Подразделения МЧС на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалась", - рассказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, "столкнулось более десятка машин, но одно это или несколько ДТП, еще предстоит выяснить".
По данным местных СМИ, участниками происшествия стали 17 автомобилей.
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