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На трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей - РИА Новости, 30.06.2026
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10:01 30.06.2026
На трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей

МЧС: на трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Богородской трассе у поселка Ольгино произошло массовое ДТП с участием более десятка машин.
  • Пострадавших в ДТП нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на трассе под Нижним Новгородом, никто не пострадал, сообщили журналистам в МЧС региона.
«
"Массовое столкновение автомобилей на Богородской трассе у поселка Ольгино. Подразделения МЧС на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалась", - рассказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, "столкнулось более десятка машин, но одно это или несколько ДТП, еще предстоит выяснить".
По данным местных СМИ, участниками происшествия стали 17 автомобилей.
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ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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