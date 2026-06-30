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На территории Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2026
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09:50 30.06.2026
На территории Брянской области объявили ракетную опасность

МЧС: на территории Брянской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Брянской области 30.06.2026 объявлена ракетная опасность.
  • МЧС рекомендовало жителям оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте, — направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУМЧС.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области 30.06.2026! Запущена система оповещения", - говорится в предупреждении ведомства на платформе "Макс".
В МЧС посоветовали жителям области по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, рекомендуют направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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ПроисшествияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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