На территории Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области 30.06.2026 объявлена ракетная опасность.
- МЧС рекомендовало жителям оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте, — направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУМЧС.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области 30.06.2026! Запущена система оповещения", - говорится в предупреждении ведомства на платформе "Макс".
В МЧС посоветовали жителям области по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, рекомендуют направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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