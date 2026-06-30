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Илон Маск вернул себе звание триллионера, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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17:17 30.06.2026
Илон Маск вернул себе звание триллионера, пишут СМИ

Forbes: состояние Илона Маска вновь достигло отметки в один триллион долларов

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние Илона Маска вновь достигло отметки в 1 триллион долларов.
  • Рост акций SpaceX и Tesla увеличил его чистый капитал более чем на 65 миллиардов долларов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь достигло отметки в 1 триллион долларов, сообщил журнал Forbes.
"Илон Маск вновь стал триллионером… акции SpaceX и Tesla выросли... что увеличило его чистый капитал более чем на 65 миллиардов долларов", - пишет журнал. По данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Маска составляет 1 триллион долларов.
Ранее в июне его состояние опустилось ниже 1 триллиона долларов на фоне падения стоимости акций SpaceX. На тот момент Маск пробыл триллионером менее двух недель, после первичного публичного размещения акций космической компании.
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