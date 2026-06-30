Илон Маск вернул себе звание триллионера, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние Илона Маска вновь достигло отметки в 1 триллион долларов.
- Рост акций SpaceX и Tesla увеличил его чистый капитал более чем на 65 миллиардов долларов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь достигло отметки в 1 триллион долларов, сообщил журнал Forbes.
Ранее в июне его состояние опустилось ниже 1 триллиона долларов на фоне падения стоимости акций SpaceX. На тот момент Маск пробыл триллионером менее двух недель, после первичного публичного размещения акций космической компании.