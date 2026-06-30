Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху и министр обороны Израиля посетили зону безопасности в Ливане - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 30.06.2026
Нетаньяху и министр обороны Израиля посетили зону безопасности в Ливане

Нетаньяху и Кац посетили зону безопасности в южном Ливане

© Канцелярия премьер-министра ИзраиляПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения зоны безопасности в южном Ливане. Кадр видео
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения зоны безопасности в южном Ливане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Канцелярия премьер-министра Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения зоны безопасности в южном Ливане. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности на юге Ливана вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба ЦАХАЛ.
  • Они получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командиров бригад на местах.
  • Премьер заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения "Хезболла", а также о необходимости незамедлительно реагировать в случае угроз для их безопасности.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности в южном Ливане вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила во вторник канцелярия премьера.
"Нетаньяху сегодня (во вторник) посетил зону безопасности на юге Ливана вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и заместителем начальника Генерального штаба генерал-майором Тамиром Ядаи", - говорится в сообщении для прессы.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение
26 июня, 20:47
Отмечается, что премьер и министр обороны получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командующего северным командованием и командиров бригад на местах.
Нетаньяху заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения "Хезболлах". Он также проинструктировал военных незамедлительно реагировать в случае угроз для их безопасности.
"Пока "Хезболлах" присутствует здесь и угрожает нам, мы останемся. Наше указание бойцам: если вы видите угрозу — действуйте", - заявил премьер, слова которого приводит его канцелярия.
В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск
28 июня, 01:03
 
В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуИсраэль КацАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала