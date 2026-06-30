Нетаньяху и министр обороны Израиля посетили зону безопасности в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности на юге Ливана вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба ЦАХАЛ.
- Они получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командиров бригад на местах.
- Премьер заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения "Хезболла", а также о необходимости незамедлительно реагировать в случае угроз для их безопасности.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности в южном Ливане вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила во вторник канцелярия премьера.
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Отмечается, что премьер и министр обороны получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командующего северным командованием и командиров бригад на местах.
Нетаньяху заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения "Хезболлах". Он также проинструктировал военных незамедлительно реагировать в случае угроз для их безопасности.
"Пока "Хезболлах" присутствует здесь и угрожает нам, мы останемся. Наше указание бойцам: если вы видите угрозу — действуйте", - заявил премьер, слова которого приводит его канцелярия.
В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.