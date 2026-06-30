Нетаньяху и министр обороны Израиля посетили зону безопасности в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения зоны безопасности в южном Ливане. Кадр видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения зоны безопасности в южном Ливане. Кадр видео

© Канцелярия премьер-министра Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения зоны безопасности в южном Ливане. Кадр видео

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности на юге Ливана вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба ЦАХАЛ.

Они получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командиров бригад на местах.

Премьер заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения "Хезболла", а также о необходимости незамедлительно реагировать в случае угроз для их безопасности.

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности в южном Ливане вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила во вторник канцелярия премьера.

Нетаньяху сегодня (во вторник) посетил зону безопасности на юге Ливана вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и заместителем начальника Генерального штаба генерал-майором Тамиром Ядаи", - говорится в сообщении для прессы.

Отмечается, что премьер и министр обороны получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командующего северным командованием и командиров бригад на местах.

Нетаньяху заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения "Хезболлах". Он также проинструктировал военных незамедлительно реагировать в случае угроз для их безопасности.

"Пока "Хезболлах" присутствует здесь и угрожает нам, мы останемся. Наше указание бойцам: если вы видите угрозу — действуйте", - заявил премьер, слова которого приводит его канцелярия.