Пушилин рассказал о значении контроля над Красным Лиманом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Красного Лимана откроет для российских военнослужащих дорогу на Славянск с северо-востока.
- Освобождение Красного Лимана создает предпосылки для полного освобождения севера ДНР.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Освобождение Красного Лимана откроет для российских военнослужащих дорогу на Славянск с северо-востока, что создает предпосылки для полного освобождения севера ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Освобождение Красного Лимана открывает для нас дорогу на Славянск с северо-востока. Это одно из направлений, по которым продвигаются наши подразделения, и в принципе (это продвижение - ред.) создает предпосылки для полного освобождения всей северной части ДНР", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
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