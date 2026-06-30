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Киевскую квартиру Лебедева на аукционе купила компания-производитель БПЛА - РИА Новости, 30.06.2026
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19:26 30.06.2026
Киевскую квартиру Лебедева на аукционе купила компания-производитель БПЛА

Киевскую квартиру блогера Лебедева купила компания-производитель БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Артемий Лебедев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская компания по производству дронов «Генерал Черешня» купила на аукционе квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева за 301 тысячу долларов.
  • Квартира расположена в историческом центре Киева около Золотых ворот и имеет площадь 138 квадратных метров.
  • Аукцион по продаже второй квартиры дизайнера не состоялся из-за отсутствия участников.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевскую квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева на аукционе купила за 301 тысячу долларов украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня", сообщили во вторник в компании.
Накануне Фонд государственного имущества Украины заявил о продаже с аукциона двух киевских квартир Лебедева. Уточнялось, что на продажу выставят две квартиры блогера, расположенные в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы.
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"Компания "Генерал Черешня" приобрела на аукционе квартиру пропагандиста Артемия Лебедева", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети Facebook*.
Отмечается, что речь идет о двухуровневой квартире в историческом центре Киева около Золотых ворот. "Для нас было принципиально важно забрать его квартиру для общественной пользы", - говорится в сообщении. Стартовая цена квартиры площадью 138 квадратных метров составляла около 236 тысяч долларов. Представители компании-производителя дронов предложили за жилье 301 тысячу долларов.
Аукцион по продаже второй квартиры дизайнера площадью 193,2 квадратных метра на улице Саксаганского не состоялся по причине отсутствия участников, следует из данных платформы "Prozorro.Продажи".
В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение совета национальной безопасности Украины о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева. Санкции включают "блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций)".
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В марте 2023 года служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение дизайнеру из-за его репортажа о Запорожской АЭС. Въезд на Украину Лебедеву СБУ еще в 2017 году "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".
В июле 2023 года Инна Богатых, занимавшая тогда пост директора департамента санкционной политики, сообщала, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск украинского минюста о взыскании в доход государства двух квартир дизайнера в центре Киева.
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УкраинаКиевРоссияАртемий ЛебедевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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