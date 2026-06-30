ЛДПР передала в ЦИК документы для участия в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченные представители ЛДПР передали в ЦИК России избирательные документы для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
- Выборы депутатов Госдумы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченные представители ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким передали в ЦИК России избирательные документы для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные документы приняла член ЦИК России Эльмира Хаймурзина
ЛДПР 23 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из 10 кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии
23 июня, 15:02