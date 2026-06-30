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ЛДПР передала в ЦИК документы для участия в выборах - РИА Новости, 30.06.2026
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12:37 30.06.2026 (обновлено: 12:41 30.06.2026)
ЛДПР передала в ЦИК документы для участия в выборах

ЛДПР передала в ЦИК документы для участия в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченные представители ЛДПР передали в ЦИК России избирательные документы для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
  • Выборы депутатов Госдумы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченные представители ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким передали в ЦИК России избирательные документы для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные документы приняла член ЦИК России Эльмира Хаймурзина
ЛДПР 23 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из 10 кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии
23 июня, 15:02
 
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