На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото

На съезде партии ЛДПР в Москве

ЛДПР передала в ЦИК документы для участия в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченные представители ЛДПР передали в ЦИК России избирательные документы для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченные представители ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким передали в ЦИК России избирательные документы для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

ЛДПР 23 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.

Первую "тройку" общефедерального списка из 10 кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.