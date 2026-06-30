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В Курске нашли живым пропавшего мальчика - РИА Новости, 30.06.2026
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19:14 30.06.2026
В Курске нашли живым пропавшего мальчика

В Курске нашли живым пропавшего мальчика, его здоровью ничего не угрожает

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мальчика 2016 года рождения, пропавшего в Курске, нашли живым.
  • Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Пропавший накануне в Курске мальчик 2016 года рождения найден живым, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в УМВД России по Курской области.
Во вторник УМВД России по Курской области сообщало о поиске мальчика 2016 года рождения, который накануне вышел из дома в Курске и не вернулся.
"Несовершеннолетний найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает! Благодарим всех, кто оказал помощь в поисках", – сообщили в канале полиции региона на платформе "Макс".
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