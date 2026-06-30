В Курске нашли живым пропавшего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мальчика 2016 года рождения, пропавшего в Курске, нашли живым.
- Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Пропавший накануне в Курске мальчик 2016 года рождения найден живым, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в УМВД России по Курской области.
Во вторник УМВД России по Курской области сообщало о поиске мальчика 2016 года рождения, который накануне вышел из дома в Курске и не вернулся.
"Несовершеннолетний найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает! Благодарим всех, кто оказал помощь в поисках", – сообщили в канале полиции региона на платформе "Макс".