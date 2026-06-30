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В Курске полиция ищет пропавшего накануне десятилетнего мальчика - РИА Новости, 30.06.2026
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12:06 30.06.2026 (обновлено: 13:46 30.06.2026)
В Курске полиция ищет пропавшего накануне десятилетнего мальчика

Курская полиция ищет пропавшего накануне 10-летнего мальчика

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске разыскивают мальчика 2016 года рождения, который вышел из дома и не вернулся.
  • Приметы мальчика: на вид 10-12 лет, худощавого телосложения, рост 125-130 сантиметров, волосы светлые, был одет в камуфлированную футболку, шорты ниже колен и резиновые шлепки.
КУРСК, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции города Курска разыскивают мальчика 2016-го года рождения, который накануне вышел из дома и не вернулся, сообщили в УМВД России по Курской области.
Курске сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетнего <...> 2016 года рождения, который накануне ушел из дома по улице Дружбы. Приметы мальчика: на вид 10-12 лет, худощавого телосложения, рост 125-130 сантиметров, волосы светлые", — сообщили в канале полиции региона на платформе "Макс".
Там добавили, что ребенок был одет в камуфлированную футболку, шорты ниже колен и резиновые шлепки. Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о разыскиваемом и его местонахождении, незамедлительно сообщить в Сеймский отдел полиции УМВД России по городу Курску по телефону 32-00-62 или 02, с мобильного 102.
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