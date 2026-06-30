В Курске полиция ищет пропавшего накануне десятилетнего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске разыскивают мальчика 2016 года рождения, который вышел из дома и не вернулся.
- Приметы мальчика: на вид 10-12 лет, худощавого телосложения, рост 125-130 сантиметров, волосы светлые, был одет в камуфлированную футболку, шорты ниже колен и резиновые шлепки.
КУРСК, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции города Курска разыскивают мальчика 2016-го года рождения, который накануне вышел из дома и не вернулся, сообщили в УМВД России по Курской области.
"В Курске сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетнего <...> 2016 года рождения, который накануне ушел из дома по улице Дружбы. Приметы мальчика: на вид 10-12 лет, худощавого телосложения, рост 125-130 сантиметров, волосы светлые", — сообщили в канале полиции региона на платформе "Макс".
Там добавили, что ребенок был одет в камуфлированную футболку, шорты ниже колен и резиновые шлепки. Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о разыскиваемом и его местонахождении, незамедлительно сообщить в Сеймский отдел полиции УМВД России по городу Курску по телефону 32-00-62 или 02, с мобильного 102.
Пропавшего в Калининграде подростка нашли
25 июня, 19:44