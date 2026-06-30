В Донецке женщина пострадала из-за ночной атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки БПЛА на Донецк пострадала женщина 1959 года рождения.
- В Кировском районе повреждены два грузовых автомобиля и инфраструктура автозаправочной станции, а в Калининском районе уничтожены автобус и грузовой автомобиль.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате ночной атаки БПЛА на Донецк, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Буденновском районе пострадала женщина 1959 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он добавил, что в Кировском районе повреждены два грузовых автомобиля, и инфраструктура автозаправочной станции, а в Калининском районе уничтожены автобус и грузовой автомобиль.
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