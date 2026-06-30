Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киево-Печерской лавре открыли бюст Ивана Мазепы.
- Владимир Зеленский заявил о планах возвести памятник в центре Киева.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Мазепу предателем и выразил мнение, что героизация таких фигур приблизит крах нынешнего киевского режима.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Героизация украинского гетмана Ивана Мазепы и других предателей приблизит крах нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
В воскресенье в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепы, при этом Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.
"Думаю, Зеленский затевает это не просто так. Это попытка откупиться от нацистов. Чтобы не задавали ему неудобные вопросы, в том числе про миллиарды на счетах. Героизация на Украине разного рода "мазеп" лишь приблизит крах киевского режима", – сказал Константинов.
Он назвал Мазепу предателем, насильником и политическим лузером.
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"Под стать Бандере, Шухевичу, Мельнику. Все это — бандиты того времени. Убежден, создание таких памятников, переименование улиц, борьба с историей и культурой не помогут в строительстве новой украинской государственности, а нынешнюю идею они уже давно обанкротили", – сказал глава парламента Крыма.
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.
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