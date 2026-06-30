"Думаю, Зеленский затевает это не просто так. Это попытка откупиться от нацистов. Чтобы не задавали ему неудобные вопросы, в том числе про миллиарды на счетах. Героизация на Украине разного рода "мазеп" лишь приблизит крах киевского режима", – сказал Константинов.

"Под стать Бандере, Шухевичу, Мельнику. Все это — бандиты того времени. Убежден, создание таких памятников, переименование улиц, борьба с историей и культурой не помогут в строительстве новой украинской государственности, а нынешнюю идею они уже давно обанкротили", – сказал глава парламента Крыма.

Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.